NEWS

1:10! ÖFB-Duo kassiert krachende Test-Klatsche gegen Rose-Klub

David Puczka und Franz Stolz erleben einen Nachmittag zum Vergessen, Elias Havel kam nicht zum Einsatz. Gegner war der AFC Bournemouth mit Marco Rose.

1:10! ÖFB-Duo kassiert krachende Test-Klatsche gegen Rose-Klub Foto: © IMAGO / LaPresse
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

David Puczka und Franz Stolz haben mit dem CFC Genoa einen bitteren Nachmittag erlebt.

In einem Testspiel beim AFC Bournemouth über 4 x 30 Minuten kassiert der Serie-A-Klub mit 1:10 eine krachende Klatsche. Trainer der "Cherries" ist seit diesem Sommer Marco Rose.

In den ersten 60 Spielminuten sitzt das ÖFB-Duo noch auf der Ersatzbank, der gastgebende Premier-League-Verein führt zur Halbzeit mit 4:1.

Kluivert verwertet zwei Mal vom Elfmeterpunkt, Scott und Truffert treffen ebenfalls für den Europa-League-Teilnehmer. Für Genoa erzielt Ellertsson mit dem zwischenzeitlichen 1:1 den Ehrentreffer.

Sechs Gegentore mit Stolz und Puczka am Feld

Danach wird Stolz im Tor und Puczka in der defensiven Dreierkette aufgeboten, mit ihnen am Feld kassiert Genoa noch sechs Gegentore.

Scott schnürt seinen Doppelpack, ebenso wie Ünal. Brooks per Strafstoß, Jebbison und Gonzalez sorgen für das Debakel Genoas. Elias Havel kommt indes nicht zum Einsatz.

Auf den Klub aus dem italienischen Ligurien wartet noch ein letztes Testspiel vor dem Serie-A-Auftakt. Am 8. August trifft Genoa auf LaLiga-Aufsteiger Deportivo La Coruna.

Serie A

Sportreisen Fußball
3 Nächte 21.08.2026 - 31.05.2027

Preis Pro Person: 949€

Zum Angebot

Mehr zum Thema

De Rossi lobt ÖFB-Youngster: "Werden ihm eine Chance geben"

De Rossi lobt ÖFB-Youngster: "Werden ihm eine Chance geben"

Serie A
3
Inter-Deal geplatzt: Ex-Salzburger Solet will Udinese verlassen

Inter-Deal geplatzt: Ex-Salzburger Solet will Udinese verlassen

Serie A
6
Fix! Altstar Henderson wechselt zu Top-Klub

Fix! Altstar Henderson wechselt zu Top-Klub

Premier League
2
Winkt BVB Millionenregen? Jaissle könnte DFB-Star bekommen

Winkt BVB Millionenregen? Jaissle könnte DFB-Star bekommen

Deutsche Bundesliga
1
Für 30 Millionen! Como schnappt sich wohl englischen WM-Fahrer

Für 30 Millionen! Como schnappt sich wohl englischen WM-Fahrer

Serie A
Letsch über Ex-Salzburger: "Kann Level von Musiala erreichen"

Letsch über Ex-Salzburger: "Kann Level von Musiala erreichen"

Serie A
7
So ergeht es den möglichen internationalen Gegnern Salzburgs

So ergeht es den möglichen internationalen Gegnern Salzburgs

Europa League

Kommentare

ÖFB-Legionäre Premier League Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) AFC Bournemouth Testspiel Marco Rose CFC Genoa Elias Havel David Puczka