1:10! ÖFB-Duo kassiert krachende Test-Klatsche gegen Rose-Klub

David Puczka und Franz Stolz haben mit dem CFC Genoa einen bitteren Nachmittag erlebt.

In einem Testspiel beim AFC Bournemouth über 4 x 30 Minuten kassiert der Serie-A-Klub mit 1:10 eine krachende Klatsche. Trainer der "Cherries" ist seit diesem Sommer Marco Rose.

In den ersten 60 Spielminuten sitzt das ÖFB-Duo noch auf der Ersatzbank, der gastgebende Premier-League-Verein führt zur Halbzeit mit 4:1.

Kluivert verwertet zwei Mal vom Elfmeterpunkt, Scott und Truffert treffen ebenfalls für den Europa-League-Teilnehmer. Für Genoa erzielt Ellertsson mit dem zwischenzeitlichen 1:1 den Ehrentreffer.

Sechs Gegentore mit Stolz und Puczka am Feld

Danach wird Stolz im Tor und Puczka in der defensiven Dreierkette aufgeboten, mit ihnen am Feld kassiert Genoa noch sechs Gegentore.

Scott schnürt seinen Doppelpack, ebenso wie Ünal. Brooks per Strafstoß, Jebbison und Gonzalez sorgen für das Debakel Genoas. Elias Havel kommt indes nicht zum Einsatz.

Auf den Klub aus dem italienischen Ligurien wartet noch ein letztes Testspiel vor dem Serie-A-Auftakt. Am 8. August trifft Genoa auf LaLiga-Aufsteiger Deportivo La Coruna.