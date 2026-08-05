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Schweizer Nationalspieler wird Teamkollege von Puczka und Havel

Genua rüstet für die kommende Saison weiter auf. Neben den Transfers der ÖFB-Legionäre kommt nun wohl auch ein 56-facher Nationalspieler.

Schweizer Nationalspieler wird Teamkollege von Puczka und Havel Foto: © IMAGO / Passion2Press
Textquelle: © LAOLA1
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Der CFC Genua verstärkt sich im Mittelfeld wohl mit Djibril Sow.

Der 56-fache Schweizer Nationalspieler, der bei der WM vier Spiele absolvierte, kommt von LaLiga-Klub FC Sevilla.

"Auch die Vereine haben sich geeinigt. Der Transfer findet statt", sagt Sows Agent José Noguera zu Sky-Transferexperte Florian Plettenberg.

Der Medizincheck sowie die Vertragsunterzeichnung des 29-jährigen Mittelfeldspielers sollen zeitnah erfolgen. Trainer Daniele De Rossi soll sich intensiv für eine Verpflichtung des erfahrenen Mittelfeldspielers eingesetzt haben.

Seit diesem Sommer stehen auch Elias Havel und David Puczka bei Genua unter Vertrag. Weiters ist Leihrückkehrer Franz Stolz bei den Italienern engagiert.

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