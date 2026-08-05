Schalke-Coach Muslic bekommt wohl Lindström-Ersatz

Junior Dina Ebimbe steht kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum Aufsteiger Schalke 04. Trainer Miron Muslic plant den Kameruner für die rechte Schienenposition ein.

Der 25-Jährige war nicht in den Planungen vom ehemaligen Salzburg-Trainer Adi Hütter. Bei Schalke soll Ebimbe einen Vertrag bis 2028, mit Option auf ein weiteres Jahr, unterschreiben.

Die Frankfurter bekommen für ihn laut "Sky Sport" rund eine Million Euro und haben eine Weiterverkaufsbeteiligung von 25%.

Ersatz für Jesper Lindström

Eigentlich wollte der österreichische Trainer Muslic auf dieser Position gerne Jesper Lindström haben. Schalke und Neapel waren sich auch schon einig über den Transfer des Dänen.

Die Gelsenkirchner zogen sich dann aber vom Transfer zurück, als Neapel im Nachhinein noch Vertragsanpassungen vorgenommen haben soll.

Die Italiener weisen diese Vorwürfe von sich und behaupten die Verletzungen von Gosens und Ljubicic seien der Grund für die Neuausrichtung der Schalker am Transfermarkt.