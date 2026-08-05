Bei WM stark diskutiert: US-Star Balogun vor Transfer

Bei der WM in den USA ist Folarin Balogun ins Rampenlicht getreten.

Für Gesprächsstoff haben aber nicht seine drei Treffer in vier WM-Spielen für das US-Team gesorgt.

Stattdessen sorgte die zurückgenommene Rote Karte vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Belgien für Aufsehen. Donald Trump rief in der Folge den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino an und bat ihn, die Sperre aufzuheben.

Wechselt Balogun jetzt die Seiten?

Sportlich verbrachte Balogun die letzten drei Jahre in der Ligue 1 bei Stade Reims und dem AS Monaco. Davor stand der 25-Jährige über zehn Jahre beim FC Arsenal unter Vertrag.

Britischen Medienberichten zufolge haben seine Agenten ihn nun bei Tottenham Hotspur angeboten - dem Londoner Erzrivalen der Gunners.

Ein Wechsel des Amerikaners würde auf jeden Fall für Furore sorgen.