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Bei WM stark diskutiert: US-Star Balogun vor Transfer

Folarin Balogun wird mit einem Wechsel zu einem Premier-League-Klub in Verbindung gebracht. Über zehn Jahre stand er beim Erzrivalen unter Vertrag.

Bei WM stark diskutiert: US-Star Balogun vor Transfer Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Bei der WM in den USA ist Folarin Balogun ins Rampenlicht getreten.

Für Gesprächsstoff haben aber nicht seine drei Treffer in vier WM-Spielen für das US-Team gesorgt.

Stattdessen sorgte die zurückgenommene Rote Karte vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Belgien für Aufsehen. Donald Trump rief in der Folge den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino an und bat ihn, die Sperre aufzuheben.

Wechselt Balogun jetzt die Seiten?

Sportlich verbrachte Balogun die letzten drei Jahre in der Ligue 1 bei Stade Reims und dem AS Monaco. Davor stand der 25-Jährige über zehn Jahre beim FC Arsenal unter Vertrag.

Britischen Medienberichten zufolge haben seine Agenten ihn nun bei Tottenham Hotspur angeboten - dem Londoner Erzrivalen der Gunners.

Ein Wechsel des Amerikaners würde auf jeden Fall für Furore sorgen.

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