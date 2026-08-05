Bei WM stark diskutiert: US-Star Balogun vor Transfer
Folarin Balogun wird mit einem Wechsel zu einem Premier-League-Klub in Verbindung gebracht. Über zehn Jahre stand er beim Erzrivalen unter Vertrag.
Bei der WM in den USA ist Folarin Balogun ins Rampenlicht getreten.
Für Gesprächsstoff haben aber nicht seine drei Treffer in vier WM-Spielen für das US-Team gesorgt.
Stattdessen sorgte die zurückgenommene Rote Karte vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Belgien für Aufsehen. Donald Trump rief in der Folge den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino an und bat ihn, die Sperre aufzuheben.
Wechselt Balogun jetzt die Seiten?
Sportlich verbrachte Balogun die letzten drei Jahre in der Ligue 1 bei Stade Reims und dem AS Monaco. Davor stand der 25-Jährige über zehn Jahre beim FC Arsenal unter Vertrag.
Britischen Medienberichten zufolge haben seine Agenten ihn nun bei Tottenham Hotspur angeboten - dem Londoner Erzrivalen der Gunners.
Ein Wechsel des Amerikaners würde auf jeden Fall für Furore sorgen.