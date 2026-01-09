NEWS

Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

Der ehemalige Rapidler steht bei Galatasaray vor dem Aus. Für einen Transfer soll er sich drei Wunschländer ausgesucht haben.

Yusuf Demir steht vor einer ungewissen Zukunft!

Bei Galatasaray ist der 22-jährige Österreicher außen vor. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und der türkische Meister will den Offensivspieler unbedingt loswerden. Am liebsten sofort (Hier nachlesen >>>).

Wie nun "RTL/ntv" und "sport.de" berichten, präferiere der Ex-Rapidler einen Transfer nach Deutschland, Italien oder Spanien.

Mit Göztepe und Genclerbirligi sollen bereits zwei türkische Vereine angefragt haben, doch Demir habe kein Interesse an einem Wechsel zu einem abstiegsbedrohten Klub.

