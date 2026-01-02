Xaver Schlager: Top-Klub intensiviert Bemühungen

RB Leipzig wartet weiterhin sehnsüchtig auf das Ja-Wort von Xaver Schlager.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft aus, die Bemühungen des deutschen Bundesligisten, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Mittelfeld-Motors zu verlängern, waren bisher vergebens.

Juve seit Wochen dran

Dieser Umstand ruft freilich Interessenten auf den Plan.

Bereits seit Wochen ist bekannt, dass Juventus den Oberösterreicher gerne verpflichten würde.

Die "alte Dame" macht Ernst

Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, arbeitet die "alte Dame" dieser Tage intensiv daran, sich die Dienste des 49-fachen ÖFB-Teamspielers zu sichern.

Luciano Spalletti, der Ende Oktober das Traineramt in Turin angetreten hat, wünscht sich Verstärkungen für sein Team. Dementsprechend wollen die Verantwortlichen der "Bianconeri" schon in den kommenden Tagen einen Neuzugang präsentieren.

Ob es bei Schlager tatsächlich so schnell gehen könnte, ist aber fraglich.