FC St. Pauli FC St. Pauli STP RB Leipzig RB Leipzig RBL
Morgen 15:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Schneechaos in Hamburg! Bundesliga-Partie wird abgesagt

Die starken Schneefälle im Norden von Deutschland sorgen nun auch für eine Absage in der Bundesliga.

Schneechaos in Hamburg! Bundesliga-Partie wird abgesagt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erste Absage in der deutschen Bundesliga!

Aufgrund der heftigen Schneefälle muss die Samstags-Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt werden. Das verkündeten beide Klubs und die DFL am Freitag.

"Der Stadionbetreiber des Millerntor-Stadions hat die Spielstätte nach Rücksprache mit den lokalen Behörden gesperrt. Grund hierfür ist die große Menge von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für alle am Spieltag beteiligten Personen sowie die kritische Gesamtsituation in Hamburg. Ein neuer Spieltermin wird zeitnah bekanntgegeben", so die DFL.

Ein Fragezeichen gibt es auch noch bei der Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim.

Mehr zum Thema

Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Serie A
5
Bayern-Keeper wechselt in die Championship

Bayern-Keeper wechselt in die Championship

Deutsche Bundesliga
1
Frankfurt holt Stürmer aus der Premier League

Frankfurt holt Stürmer aus der Premier League

Deutsche Bundesliga
1
ÖFB-Keeper weckt Interesse aus Zypern

ÖFB-Keeper weckt Interesse aus Zypern

International
Arsenal-Star entschuldigt sich nach unsportlichem Verhalten

Arsenal-Star entschuldigt sich nach unsportlichem Verhalten

Premier League
3
Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

International
Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

International
1
Kommentare

Kommentare

FC St. Pauli RB Leipzig Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball)