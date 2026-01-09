Schneechaos in Hamburg! Bundesliga-Partie wird abgesagt

Erste Absage in der deutschen Bundesliga!

Aufgrund der heftigen Schneefälle muss die Samstags-Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt werden. Das verkündeten beide Klubs und die DFL am Freitag.

"Der Stadionbetreiber des Millerntor-Stadions hat die Spielstätte nach Rücksprache mit den lokalen Behörden gesperrt. Grund hierfür ist die große Menge von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für alle am Spieltag beteiligten Personen sowie die kritische Gesamtsituation in Hamburg. Ein neuer Spieltermin wird zeitnah bekanntgegeben", so die DFL.

Ein Fragezeichen gibt es auch noch bei der Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim.