ÖFB-Keeper weckt Interesse aus Zypern

Ivan Lucic könnte Hajduk Split noch im Winter verlassen.

Wie die zypriotische Sportseite "24Sports" berichtet, soll Anorthosis Famagusta großes Interesse am ehemaligen Keeper der Wiener Austria haben.

Lucic soll einer von drei Namen sein, die beim aktuell 12. der Cyprus League als neue Nummer eins gehandelt werden.

In Split nur noch Ersatz

Der einmalige U21-Nationalspieler wechselte im Jänner 2023 von NK Istra nach Split. In Dalmatien konnte der Wiener einige Erfolge feiern, so konnte er einmal den Pokal gewinnen, in der Liga wurde er mit Split einmal Zweiter und zweimal Dritter.

Doch während er bei diesen Erfolgen gesetzt war, ist der 30-Jährige in dieser Saison nur noch Ersatz. Bislang kam er noch zu keinem Einsatz.