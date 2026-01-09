NEWS

ÖFB-Keeper weckt Interesse aus Zypern

Der Ex-Austrianer ist bei seinem aktuellen Klub nur noch die Nummer zwei.

ÖFB-Keeper weckt Interesse aus Zypern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ivan Lucic könnte Hajduk Split noch im Winter verlassen.

Wie die zypriotische Sportseite "24Sports" berichtet, soll Anorthosis Famagusta großes Interesse am ehemaligen Keeper der Wiener Austria haben.

Lucic soll einer von drei Namen sein, die beim aktuell 12. der Cyprus League als neue Nummer eins gehandelt werden.

In Split nur noch Ersatz

Der einmalige U21-Nationalspieler wechselte im Jänner 2023 von NK Istra nach Split. In Dalmatien konnte der Wiener einige Erfolge feiern, so konnte er einmal den Pokal gewinnen, in der Liga wurde er mit Split einmal Zweiter und zweimal Dritter.

Doch während er bei diesen Erfolgen gesetzt war, ist der 30-Jährige in dieser Saison nur noch Ersatz. Bislang kam er noch zu keinem Einsatz.

Von Litauen bis Thailand: ÖFB-Kicker außerhalb der Topligen

Andreas Kuen (30)
Nikolas Sattlberger (21)

Slideshow starten

90 Bilder

Mehr zum Thema

Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Serie A
1
Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

International
59
Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

International
Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

International
Fix! Manchester City präsentiert neuen Offensiv-Star

Fix! Manchester City präsentiert neuen Offensiv-Star

Premier League
2
Rekordtransfer: Fenerbahce holt französischen Nationalspieler

Rekordtransfer: Fenerbahce holt französischen Nationalspieler

International
2
Mattersburg-Goalgetter zur Probe in Altach

Mattersburg-Goalgetter zur Probe in Altach

Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Hajduk Split Ivan Lucic NK Istra Zypern Transfermarkt Gerüchteküche