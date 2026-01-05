NEWS

Abgang aus Leipzig? Sportchef Schäfer gibt Update zu Schlager

Der Geschäftsführer Sport des deutschen Bundesligisten äußerte sich im Rahmen des Trainingslagers in Portugal auch zur Zukunft des ÖFB-Legionärs.

Die Zukunft von Xaver Schlager ist weiterhin ungewiss!

Noch bis Sommer steht der Mittelfeldmotor bei RB Leipzig unter Vertrag, sein Klub würde am liebsten verlängern. Gleichzeitig gibt es aber auch Gerüchte über ein Interesse von Juventus Turin (Hier nachlesen >>>).

Schäfer schließt Winter-Transfer aus

Im Rahmen des Trainingslagers von Leipzig in Portugal hat sich nun Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer zur Thematik geäußert.

"Natürlich habe ich schon Gespräche mit Xaver geführt. Ich hätte schon gerne im Januar Klarheit. Wir haben eine etwas längere Historie (gemeinsam in Wolfsburg, Anm.). Ich glaube, ich weiß ihn ganz gut zu greifen und kenne grundsätzlich seine Gedankengänge und womit er sich beschäftigt, in seiner Entscheidungsfindung. Das respektiere ich", so Schäfer.

Zuletzt kamen auch Gerüchte auf, dass Schlager sogar schon im Winter den Klub verlassen könnte. Einem vorzeitigen Abgang schob der Deutsche nun einen Riegel vor: "Da bin ich mir sehr sicher."

