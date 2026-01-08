Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Petar Ratkov zieht es von Red Bull Salzburg in die italienische Serie A zu Lazio Rom. Das gaben die beiden Klubs am Donnerstag offiziell bekannt (Alle Infos >>>).

Besonders kurios: Sein neuer Trainer, Maurizio Sarri, scheint den Angreifer gar nicht zu kennen. Im Nachgang an das 2:2-Remis gegen AC Florenz wurde der 66-Jährige am Mittwochabend zum bevorstehenden Transfer von Ratkov befragt.

"Ich kenne diesen Spieler nicht. Wahrscheinlich kennen ihn die anderen Leute, die in diesem Verein arbeiten, besser als ich. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich dazu sagen soll", so Sarri.

"Habe keinen österreichischen Fußball geschaut"

Und der ehemalige Chelsea-Trainer legte nach: "Ich habe auch keinen österreichischen Fußball geschaut, dafür habe ich keine Zeit." Er werde sich aber die Mühe machen, "seine Stärken und Schwächen auszukundschaften und herauszufinden, wie wir ihn am besten einbauen können."

Jetzt muss der 22-Jährige seinen neuen Coach wohl auf dem Trainingsplatz von seinen Qualitäten überzeugen.