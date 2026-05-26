Wie gewohnt dreht sich das Trainerkarussell in der italienischen Serie A schnell!

Laut italienischen Medien will Maurizio Sarri Lazio Rom nach einer enttäuschenden Saison verlassen. Der 67-Jährige soll sich zudem bereits mit Atalanta Bergamo über einen Wechsel einig sein.

Sarri übernahm den Klub im Sommer 2025 und führte die Römer in seiner zweiten Amtszeit nach 2021-2024 nur auf Rang neun. Zuvor coachte der Italiener unter anderem Juventus Turin, SSC Napoli und den FC Chelsea.

Folgt Gattuso auf Sarri?

Sein Nachfolger in Rom wiederum könnte laut Medienberichten Gennaro Gattuso werden. Der ehemalige italienische Nationaltrainer steht nach der verpassten WM-Teilnahme vor einer Rückkehr in die Serie A.

Laut der "Gazetta dello Sport" habe man sich bei Lazio für die Italien-Legende als Sarri-Nachfolger ausgesprochen. Gattuso soll einen Zweijahresvertrag erhalten.

Für den 48-Jährigen wäre es nach Pisa, Palermo, Mailand und Neapel die fünfte Station in Italien.

Auch Napoli und Milan ohne Cheftrainer

Neuer Teamchef der "Squadra Azzurra" hingegen wird wohl Antonio Conte, der vor kurzem seinen Rücktritt bei der SSC Napoli bekanntgab (Alle Infos >>>).

Auch Ligarivale AC Milan befindet sich auf Trainersuche >>>