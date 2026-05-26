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Zieht es Ralph Hasenhüttl in die Türkei?

Der Österreicher wird mit einem Wechsel zu einem türkischen Topklub in Verbindung gebracht. Geht es für ihn nach Istanbul?

Zieht es Ralph Hasenhüttl in die Türkei? Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Ralph Hasenhüttl ist seit seinem Aus beim VfL Wolfsburg über ein Jahr ohne Job.

Jetzt wird der Steirer in der Gerüchteküche gehandelt. Laut eines Berichts von "Türkiye Gazetesi" steht der Österreicher auf der Liste von Besiktas.

Besiktas spielt international

Dort endete erst kürzlich die Amtszeit von Sergen Yalcin. Mit Platz fünf spielt der Klub aus Istanbul immerhin kommende Saison international.

Weiters werden Ex-Spurs-Coach Thomas Frank und Michel gehandelt. Zweiterer stieg kürzlich mit Girona ab, führte die Katalanen davor aber auch aus der Zweitklassigkeit bis in die UEFA Champions League.

Ob für Hasenhüttl ein Engagement bei Besiktas infrage kommt, ist nicht bekannt. Landsmann Oliver Glasner winkt ein Topklub in der Serie A >>>

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