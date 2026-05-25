Nach Verpassen der Königsklasse: AC Milan vor Totalumbruch

Ein guter Saisonstart, im Laufe der Spielzeit aber immer mehr nachgelassen und am Ende nur Rang fünf.

So lässt sich die Saison der AC Milan zusammenfassen. Ein Remis am letzten Spieltag am Sonntag gegen Cagliari hätte für die Qualifikation gereicht, doch die Elf von Massimiliano Allegri unterlag trotz Führung gegen den Nachzügler mit 1:2.

Die Partie war ein Spiegelbild der abgelaufenen Saison, mit der bei den "Rossoneri" niemand zufrieden ist. Allen voran nicht der bei den Fans umstrittene Klub-Patron Gerry Cardinale.

Kahlschlag in der Führungsetage

Der Italo-Amerikaner hat offenbar die Nase voll. Wie italienische Medien, allen voran die "Gazzetta dello Sport", berichten, will Cardinale die gesamte Führungsetage entlassen. Darunter Geschäftsführer Giorgio Furlani, der Technische Direktor Geoffrey Moncada und Sportdirektor Igli Tare. Auch Coach Massimiliano Allegri soll vor dem Aus stehen. Dem Kahlschlag könnte auch "Senior Advisor" Zlatan Ibrahimovic zum Opfer fallen.

Umbruch auch in der Mannschaft?

Auch in der Mannschaft könnte kein Stein auf dem anderen bleiben. Sollte Allegri gehen, könnten ihm Stars wie Luka Modric und Adrien Rabiot folgen, denen eine enge Beziehung zum Star-Trainer nachgesagt wird. Modric soll seine Verlängerung sogar von einem Allegri-Verbleib abhängig gemacht haben. Zudem sollen Rafael Leão und Youngster Davide Bartesaghi vor dem Absprung stehen.

Auch die Leihe von Niclas Füllkrug, dem nur ein Treffer gelang, wird nicht verlängert. Weitere Angreifer, wie Santiago Gimenez und Christopher Nkunku, erfüllten die Erwartungen nicht und können bei passenden Angeboten wohl gehen. Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek und Verteidiger Fikayo Tomori.