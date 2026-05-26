Conte widerspricht Napoli-Boss auf PK: "Stimme absolut nicht zu"

Nach zwei Jahren ist das Kapitel Antonio Conte beim SSC Napoli zu Ende. Der Italiener holte 2025 die Serie A, legte in diesem Jahr mit Platz zwei stark nach.

Verabschiedet wurde er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Aurelio De Laurentiis, die durchaus legendär wurde.

Conte widerspricht Klubboss

"Ohne Verletzungen hätten wir die Meisterschaft locker wieder gewonnen", machte der Klubboss nämlich klar. Die Aussage schmeckte Conte nicht. "Absolut nicht!", konterte der scheidende Coach.

Der Präsident meint dazu: "Komm schon, ich sag’s dir." Conte bleibt aber bei seiner Meinung.

"Ich stimme dir absolut nicht zu. Den Verdienst muss man Inter geben, das ist ein großartiges Team. Letztes Jahr haben sie das Champions-League-Finale erreicht, und in diesem Jahr sind sie sogar noch besser geworden. Sie haben es verdient, zu gewinnen", so Conte.

Der Klubboss verweist daraufhin, dass Inter dieses Jahr früher ausgeschieden ist (Zwischenrunde gegen Bodö/Glimt).

Das stellt sich als nicht besonders guter Konter heraus. "Na ja, sie haben besser abgeschnitten als wir. Sie sind weiter gekommen als wir", macht sein scheidender Trainer klar. Napoli scheiterte schon in der Ligaphase.

Conte will Ex-Klub Respekt zollen

"Klar, aber das ist etwas anderes", meint De Laurentiis. Conte will hingegen seinen Mailänder Ex-Klub gratulieren. "Es tut mir leid, aber ich mag es nicht, mich an solchen Dingen festzuklammern. Wir müssen die Siege anderer anerkennen und Respekt zeigen. Wenn wir Respekt wollen, müssen wir ihn geben. Inter hat es verdient, die Meisterschaft zu gewinnen, mit Verletzungen oder ohne", macht der 56-Jährige klar.

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