Guardiola-Nachfolger hat wohl schon unterschrieben

Nach zehn Jahren endet die erfolgreiche Ära von Pep Guardiola bei Manchester City in diesem Sommer!

Der spanische Erfolgstrainer verabschiedete sich mit sechs Meisterschaften, drei FA-Cup-Titeln, fünf Ligapokal-Titeln und einem Champions-League-Titel.

Die Fußstapfen sind groß, die der ehemalige Bayern- und Barca-Coach hinterlassen wird. Sein Nachfolger wird Enzo Maresca, das ist bereits seit Wochen klar.

Zuletzt beim FC Chelsea

Laut Fabrizio Romano hat der Italiener am Dienstag bereits einen Vertrag bis 2029 in Manchester unterzeichnet.

Der 46-Jährige kennt die Arbeit bei den "Citizens" bereits bestens, agierte er von Juli 2022 bis Juni 2023 in 61 Spielen als Co-Trainer von Guardiola. Danach machte er sich als Cheftrainer selbstständig, trainierte ein Jahr Leicester City und dann von Sommer 2024 bis Jänner 2026 den FC Chelsea.

Bei den "Blues" gewann er zwar die Klub-WM, musste im Jänner dann aber seinen Posten wieder räumen. In 92 Spielen holte er bei Chelsea 55 Siege und damit einen Punkteschnitt von 1,97.