Nach Krawallen vor Turiner Derby: Juve-Fan auf Intensivstation

Nach den Ausschreitungen vor dem Turiner Fußball-Derby hat die italienische Polizei acht Menschen festgenommen.

Drei Fans von Juventus Turin seien auf frischer Tat festgenommen worden, fünf weitere hätten nach der Auswertung von Drohnenaufnahmen identifiziert werden können, teilten die Behörden mit. Es wurden zudem mehrere Stadionverbote verhängt.

Bei den Krawallen am Sonntagabend war auch ein Mann schwer am Kopf verletzt worden.

Keine Entwarnung

Der betroffene Juventus-Anhänger wurde vermutlich von einer Flasche getroffen. Der 36-Jährige musste bereits kurze Zeit später in einem Turiner Krankenhaus operiert und intensivmedizinisch betreut werden.

Sein Zustand sei stabil geblieben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Montag. Der Mann liege weiterhin intubiert und unter Beobachtung auf der Intensivstation. Entwarnung wollten die Ärzte in der Klinik bisher nicht geben.

CL-Einzug verpasst

Das Lokalduell hatte nach den gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Fans und Ordnungskräften erst mit einer Stunde Verspätung begonnen. Am Ende trennten sich der FC Torino mit ÖFB-Legionär Valentino Lazaro auf der Bank und Juventus 2:2.

Wegen anderer Ergebnisse hätte Juventus auch ein Sieg gegen den Stadtrivalen nicht mehr gereicht, um in der letzten Runde noch den Einzug in die Champions League zu schaffen.