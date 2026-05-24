Fix! Napoli verliert seinen Cheftrainer

Antonio Conte ist nicht mehr Trainer der SSC Napoli!

Das gab der Italiener auf der Pressekonferenz nach dem letzten Saisonspiel gegen Udinese Calcio bekannt. Der Vizemeister gewann in Runde 38 mit 1:0. Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund erzielte das Goldtor.

"Es war mir eine Ehre, einen so prestigeträchtigen Verein wie die SSC Neapel zu trainieren", so Conte.

In Zukunft wieder Teamchef?

Contes Vertrag im Süden Italiens lief eigentlich noch bis Sommer 2027, jetzt kommt es also zum verfrühten Ende. Conte war zwei Jahre im Amt, holte im Vorjahr mit dem Klub die vierten Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Laut italienischen Medien ist der ehemalige Chelsea-Trainer Favorit auf den Posten als Teamchef von Italien. Conte coachte die "Squadra Azzurra" bereits von 2014 bis 2016.