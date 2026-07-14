Nach Inter-Aus: Yann Sommer hat einen neuen Verein

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben
The start of a new chapter. 🥰— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026
Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2
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