Nach Inter-Aus: Yann Sommer hat einen neuen Verein

Yann Sommer wechselt nach Belgien.

Der Schweizer Star-Torhüter verlässt Inter Mailand und schließt sich ablösefrei dem belgischen Spitzenverein Club Brügge an.

Sommer, der einen Dreijahresvertrag bei den Westflandern unterschreibt, tritt in die Fußstapfen von Simon Mignolet, der seine Karriere beendet hat.

Spielt Sommer bis 40?

Der 94-fache "Nati"-Tormann soll sich gegen ein Engagement in Spanien entschieden haben. Auch Ajax Amsterdam sei an Sommer dran gewesen.

Ab der Saison 2023/24 spielte der Schlussmann für Inter, wurde mit den "Nerazzurri" zweimal Meister und zog ins Champions-League-Finale ein.

In den Jahren davor spielte der dreifache Fußballer des Jahres im Laufe seiner Profikarriere für den FC Basel, den FC Vaduz, Grasshoppers Zürich, Borussia Mönchengladbach (2014-2023) und den FC Bayern München.

Bei Auslauf seines neuen Vertrags in Brügge wäre Sommer 40 Jahre alt.