Nach drei Jahren verließ der langjährige Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer nach seinem Vertragsende Ende Juni den italienischen Topklub Inter Mailand.

Wenige Wochen nach seinem Abschied von den Nerazzurri scheint der 37-Jährige einen neuen Klub gefunden zu haben.

Der Schweizer Torhüter soll kurz vor einem Wechsel zum belgischen Meister Club Brügge stehen. Das berichten die Transferexperten Sacha Tavolieri und Fabrizio Romano übereinstimmend. Demnach könnte der Deal bereits in den kommenden 48 bis 72 Stunden abgeschlossen werden.

Auch Ajax zeigte Interesse

Beim belgischen Champions-League-Teilnehmer soll der 37-Jährige einen kurzfristigen Vertrag unterschreiben. Eine mündliche Einigung sei bereits erzielt worden, lediglich letzte Formalitäten stehen demnach noch aus.

Laut Romano lagen Sommer mehrere Angebote vor. Auch eine Option aus Spanien sowie zwischenzeitlich Ajax Amsterdam sollen Interesse gezeigt haben.

Letztlich habe Brügge den erfahrenen Keeper von einem Engagement überzeugen können.

Nachfolger von Simon Mignolet

Beim belgischen Meister soll Sommer die Lücke nach dem Karriereende von Simon Mignolet schließen und das Torhüterteam rund um Nordin Jackers und Nachwuchskeeper Axl De Corte verstärken.

Sommer stand bis Ende Juni bei Inter Mailand unter Vertrag. Mit Inter wurde er zweimal italienischer Meister und erreichte 2025 das Champions-League-Finale.

Zuvor sammelte der 94-fache Schweizer Nationalspieler neun Jahre lang Bundesliga-Erfahrung bei Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern.