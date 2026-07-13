Fix! ManUnited schnappt sich Chelsea-Toptalent

Andrey Santos verlässt den FC Chelsea und wechselt zu Manchester United.

Das machen die "Red Devils" am Montag offiziell. Der 22-jährige Brasilianer unterschreibt an der Carrington Road bis 2031, die feste Ablösesumme beläuft sich auf kolportierte 56,3 Millionen Euro.

Zuvor war ManUnited auf der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler bei Elliott Anderson (Nottingham Forest) und Mateus Fernandes (West Ham United) abgeblitzt.

Manchester City und Tottenham Hotspur machten das Rennen, United musste sich auf der Suche nach einem Casemiro-Nachfolger anderswo umsehen.

War 2023 aus Brasilien gekommen

Santos, der bereits sechs Einsätze für die brasilianische "Selecao" verbuchte, war bereits im Jänner 2023 für rund 12,5 Millionen Euro von Vasco da Gama nach London gewechselt.

Bis Sommer 2025 verlieh Chelsea Santos zurück zu Vasco da Gama, zu Ligarivale Nottingham Forest sowie an den französischen Partnerklub RC Strasbourg. Die abgelaufene Saison verbrachte der stämmige Zentrumspieler tatsächlich beim FC Chelsea, machte 27 Premier-League-Spiele für die "Blues".

Neben Santos soll bei Manchester United auch ein belgischer Mittelfeld-Star als Neuzugang feststehen (alle Infos >>>).