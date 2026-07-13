Allan Saint-Maximin wird Teamkollege von David Schnegg.

Der MLS-Klub Charlotte FC verpflichtet den französischen Flügelspieler ablösefrei von RC Lens.

Der 29-Jährige verlässt den Verein von ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo nach fünf Monaten und einem Pokaltitel im Gepäck und wechselt als "Designated Player" nach North Carolina. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Zuletzt in Saudi-Arabien, Mexiko und Frankreich

Seine erfolgreichste Zeit hatte Saint-Maximin von 2019 bis 2023, als er vier Saisons für Newcastle United in der Premier League auflief. Dort avancierte er zum Publikumsliebling, machte 124 Spiele für die "Magpies".

Seither avancierte der für seine auffälligen Stirnbänder bekannte Flügelflitzer zum Wandervogel. Nach seinem Abschied aus Newcastle spielte er für Al-Ahli in Saudi-Arabien, CF America in Mexiko sowie zuletzt Lens.

Zuvor hatte er für AS Saint-Etienne, die AS Monaco, Hannover 96, SC Bastia und OGC Nizza gespielt. Insgesamt legten Klubs im Laufe Saint-Maximins Karriere 78 Millionen Euro für den Neo-Teamkollegen von Ex-ÖFB-Teamspieler Schnegg auf den Tisch.