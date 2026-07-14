Adi Hütter kündigt Neuzugang bei Frankfurt an

Mit Nathaniel Brown und Rasmus Kristensen hat Adi Hütter in diesem Transfersommer bereits zwei Leistungsträger verloren.

Nun könnte Eintracht Frankfurt zeitnah seinen ersten gestandenen Sommerneuzugang begrüßen.

Am Rande des Trainingsauftakts meinte Adi Hütter: "Es könnte sich in dieser Woche etwas tun."

Verhandlungen mit Bayern und Ajax

Bei dem angekündigten Neuzugang könnte es sich um Noel Aseko vom FC Bayern handeln. Der 20-Jährige gilt als Wunschlösung für die Sechser-Position. Die Münchner fordern laut "Sport1" eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro.

Auch die Transferbemühungen um Anton Gaaei von Ajax Amsterdam werden immer konkreter. Mit dem dänischen Rechtsverteidiger soll man sich laut "Sky" bereits auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt haben.

Die Ablösemodalitäten konnten jedoch noch nicht final geklärt werden. Wie die dänische Sportzeitung "Tipsbladet" berichtet, liegt das aktuelle Angebot von Eintracht Frankfurt bei fünf Millionen Euro. Ajax Amsterdam fordert acht Millionen Euro.