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Nach historischem Double! Inter verlängert mit Chivu vorzeitig

Nach dem ersten Double-Gewinn seit 16 Jahren setzt Inter Mailand langfristig auf Cristian Chivu. Der Rumäne soll seinen Vertrag bis 2028 verlängern.

Nach historischem Double! Inter verlängert mit Chivu vorzeitig Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Cristian Chivu bleibt offenbar langfristig Trainer von Inter Mailand.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano via "X" berichtet, hat sich der rumänische Erfolgscoach mit den "Nerazzurri" auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis Juni 2028 geeinigt. Zudem soll es eine Option auf eine weitere Verlängerung bis 2029 geben.

Auch das Gehalt des 45-Jährigen soll nach der historischen Saison deutlich angehoben werden. Chivus bisheriger Vertrag wäre ursprünglich nur bis 2027 gelaufen.

Traumdebüt als Inter-Coach

Für Chivu war es die erste Saison überhaupt als Cheftrainer von Inter Mailand – und die verlief nahezu perfekt.

Die Mailänder holten sich souverän den Meistertitel in der Serie A und liegen einen Spieltag vor Schluss satte 13 Punkte vor dem ersten Verfolger SSC Napoli. Zudem triumphierte Inter auch in der Coppa Italia und fixierte damit das erste Double des Vereins seit 16 Jahren.

Damit etablierte sich Chivu auf Anhieb als einer der großen Gewinner der Saison im italienischen Fußball.

Wenig erfolgreich war lediglich die Saison in der UEFA Champions League. Dort hieß in der Zwischenrunde die Endstation Bodö/Glimt.

Auch als Spieler eine Inter-Legende

Der Rumäne ist mit dem Klub ohnehin eng verbunden.

Zwischen 2007 und 2013 absolvierte Chivu insgesamt 169 Pflichtspiele für Inter Mailand. Seinen größten Erfolg feierte er 2010, als er mit den Italienern das historische Triple aus Serie A, Coppa Italia und Champions League gewann.

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