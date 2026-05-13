Double! Inter gewinnt auch die Coppa Italia

Inter Mailand feiert im Finale der Coppa Italia einen 2:0-Sieg gegen Lazio Rom.

Ein unglückliches Eigentor von Adam Marusic (14.) sowie ein eiskalter Treffer von Lautaro Martinez (35.) sorgen früh für klare Verhältnisse zugunsten der dominierenden Mailänder. Durch diesen Erfolg sichert sich Meister Inter auch den Pokaltitel.

Die Begegnung beginnt mit hoher Intensität und einer klaren Rollenverteilung, bei der Inter mit am Ende 59 Prozent Ballbesitz das Tempo diktiert. Lazio versucht zwar dagegenzuhalten, wird aber nach einer anfänglichen Druckphase der Gäste vom Pech verfolgt: Marusic lenkt den Ball unglücklich ins eigene Netz. Inter bleibt auf dem Gaspedal und schlägt noch vor dem Pausenpfiff ein zweites Mal zu.

Martinez vollendet einen perfekt vorgetragenen Angriff nach einer maßgeschneiderten Vorarbeit von Denzel Dumfries zum 2:0. Mit diesem beruhigenden Vorsprung im Rücken verwaltet das Team aus Mailand die Partie in der Folge clever.

Lazio zu harmlos

Nach dem Seitenwechsel wirft Lazio alles in die Waagschale. Die Römer bringen unter anderem Boulaye Dia ins Spiel, um die Offensive zu beleben. Im gesamten Spiel verzeichnet Lazio nämlich lediglich zwei Schüsse auf das Tor. Dia sorgt tatsächlich für die gefährlichsten Momente der Hausherren, doch die Mailänder Abwehr pariert seine Abschlüsse in der Schlussphase (74.) sowie in der Nachspielzeit (91.) souverän.

Während die Römer nach einer offensiv zu harmlosen Vorstellung mit leeren Händen vom Platz gehen, darf sich Inter nach dem Gewinn der Serie A über das Double freuen. Es ist der zehnte Titel in der Coppa Italia für den Klub.

Lazio wird damit das europäische Geschäft verpassen, in der Serie A werden die Römer bestenfalls Achter.