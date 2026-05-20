Italien-Kandidat verlässt Serie-A-Topklub

Antonio Conte wird den SSC Napoli wohl nach zwei Jahren verlassen. Darüber berichtet Transferinsider Fabrizio Romano auf "X".

Der 56-Jährige holte mit dem Verein 2025 den Scudetto in der Serie A. Ein Jahr vor Vertragsende habe er nun seinen Rücktritt eingereicht. Eine Abfindungszahlung sei nicht fällig. In der laufenden Saison steht Napoli einen Spieltag vor Schluss hinter Inter Mailand auf Platz zwei, hat auf einen neuerlichen Titel aber seit Längerem keine Chance mehr.

Conte an Italien-Job interessiert

Es gebe aber auch keine Einigung mit einem neuen Arbeitgeber. Conte brachte sich nach dem Verpassen der WM als italienischer Teamchef ins Spiel. 2016 führte er die Nationalmannschaft ins EM-Viertelfinale, schaltete Titelverteidiger Spanien aus.

"Wenn ich der italienische Präsident wäre, würde ich mich auch fragen", machte Conte Anfang April klar.

Gennaro Gattuso ist als Teamchef Italiens Geschichte. Interimistisch springt im Juni bei den Testspielen U21-Coach Silvio Baldini ein.

Als Nachfolgekandidat wird auch Ex-Coach Maurizio Sarri gehandelt. Laut dem Journalisten Alfredo Pedulla ist dieser allerdings auch bei Atalanta Bergamo Thema. Die Nachfolge Sarris bei Lazio Rom hingegen könnte ein Ex-Altach-Coach übernehmen >>>