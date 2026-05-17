Pisa SC Pisa SC PIS
SSC Napoli SSC Napoli NAP
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
  • Scott McTominay
  • Amir Rrahmani
  • Rasmus Höjlund
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Serie A: Neapel löst CL-Ticket, Juventus verliert drei Plätze

Ein wichtiger Sieg führt Neapel in die Königsklasse. Juventus fällt vor dem letzten Spieltag aus den CL-Plätzen. Como darf weiterhin träumen.

Serie A: Neapel löst CL-Ticket, Juventus verliert drei Plätze Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der Kampf um die Champions League in Italien spitzt sich zu!

Neben dem klaren Meister Inter Mailand kämpfen noch mehrere Vereine um die heißbegehrten Plätze für die kommende Spielzeit in der Königsklasse.

Nun löst mit dem SSC Napoli ein zweiter Verein vorzeitig das CL-Ticket. Ein souveräner 3:0-Erfolg beim Absteiger aus Pisa lässt den Meister der Vorsaison jubeln. Ex-Sturm-Profi Rasmus Hojlund setzt dabei in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Großer Rückfall für Juventus, Como bleibt im CL-Rennen

Für Juventus Turin gibt es hingegen eine bittere Niederlage. Die Turiner fallen nach einer 0:2-Niederlage gegen den AC Florenz vor dem finalen und 38. Spieltag aus den CL-Plätzen.

Vor dem Spieltag lag Juventus auf Platz drei, aktuell sind sie aber nur mehr Sechster.

Como 1907 bleibt indes noch im Rennen um die Champions League. Ein knapper 1:0-Heimsieg über Parma Calcio lässt Como weiterhin von der CL-Teilnahme träumen.

AS Roma jubelt im "Derby della Capitale"

Beim großen Stadtderby in Rom darf die AS Roma hingegen doppelt jubeln. Mit einem 2:0-Heimerfolg über Lazio Rom verteidigen die Römer vor dem letzten Spieltag den vierten Platz, der zur Champions League noch berechtigt.

Auch AC Milan steht nach einem knappen 2:1-Sieg in Genua knapp vor der CL-Teilnahme.

Die Situation vor dem letzten Spieltag:

AC Milan liegt mit 70 Punkten auf Platz drei, AS Roma mit 70 Punkten auf Platz vier - diese beiden nehmen aktuell die CL-Plätze ein.

Como hat 68 Punkte und ist Fünfter, Juventus ist mit 68 Punkten Sechster - diese beiden Ränge würden "nur" für die Europa League reichen.

Die Tabelle der Serie A >>>

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