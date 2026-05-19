NEWS

Ex-Altach-Coach im Visier von Lazio Rom

In der italienischen Hauptstadt ist der ehemalige Weltklasse-Stürmer ein Kandidat für die Cheftrainerposition.

Ex-Altach-Coach im Visier von Lazio Rom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Miroslav Kloses erster Anlauf als Cheftrainer im Profifußball endete mit einer Entlassung.

Der ehemalige Toptorjäger arbeitete 2022/23 für den SCR Altach in der ADMIRAL Bundesliga, musste mit einem Punkteschnitt von 0,83 nach 24 Spielen gehen.

Deutlich erfolgreicher ist seine Amtszeit beim 1. FC Nürnberg, dort hält er sich bereits seit knapp zwei Jahren im Amt.

Ex-Klub will Klose

Das bringt ihn jetzt mit einem italienischen Topklub in Verbindung.

Laut "Gazetta dello Sport" beschäftigt sich Lazio Rom mit dem Deutschen. Einst lief Klose als Mittelstürmer für den Serie-A-Klub auf.

Neben Klose wird auch Ex-Eintracht-Coach Dino Topmöller gehandelt. Maurizio Sarri wird den Klub mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen.

Mehr zum Thema

Will Mourinho Barca-Star zu Real Madrid lotsen?

Will Mourinho Barca-Star zu Real Madrid lotsen?

La Liga
"Schmeichelhaft": ÖFB-Kicker & Ex-RBS-Coach zittern in Relegation

"Schmeichelhaft": ÖFB-Kicker & Ex-RBS-Coach zittern in Relegation

International
Nach 13 Jahren! Real Madrid lässt Legende ziehen

Nach 13 Jahren! Real Madrid lässt Legende ziehen

La Liga
1
Knapper Sieg! Arsenal macht großen Schritt Richtung Titel

Knapper Sieg! Arsenal macht großen Schritt Richtung Titel

Premier League
5
Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Geht er oder bleibt er? Entscheidung um Guardiola wohl gefallen

Premier League
9
Schock bei Spanien: Barca Jungstar verpasst WM

Schock bei Spanien: Barca Jungstar verpasst WM

La Liga
2
Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick

Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick

La Liga

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Miroslav Klose Lazio Rom