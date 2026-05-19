Ex-Altach-Coach im Visier von Lazio Rom

Miroslav Kloses erster Anlauf als Cheftrainer im Profifußball endete mit einer Entlassung.

Der ehemalige Toptorjäger arbeitete 2022/23 für den SCR Altach in der ADMIRAL Bundesliga, musste mit einem Punkteschnitt von 0,83 nach 24 Spielen gehen.

Deutlich erfolgreicher ist seine Amtszeit beim 1. FC Nürnberg, dort hält er sich bereits seit knapp zwei Jahren im Amt.

Ex-Klub will Klose

Das bringt ihn jetzt mit einem italienischen Topklub in Verbindung.

Laut "Gazetta dello Sport" beschäftigt sich Lazio Rom mit dem Deutschen. Einst lief Klose als Mittelstürmer für den Serie-A-Klub auf.

Neben Klose wird auch Ex-Eintracht-Coach Dino Topmöller gehandelt. Maurizio Sarri wird den Klub mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen.