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Juventus kapert Roma-Verlängerung mit Celik

Der Rechtsverteidiger hat der Roma eigentlich bereits eine mündliche Zusage gegeben - nun zieht es den türkischen Nationalspieler zur "Alten Dame".

Juventus kapert Roma-Verlängerung mit Celik Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Juventus Turin ist der AS Rom in der Vertragsverlängerung mit Zeki Çelik dazwischengegrätscht.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, wird der 63-fache türkische Internationale zukünftig für die "Alte Dame" auflaufen. Der 29-Jährige wechselt ablösefrei zu den Turinern.

Juve hat damit eine Vertragsverlängerung Çeliks bei der Roma gekapert: Demnach soll sich der Außenverteidiger mit den "Giallorossi" mündlich bereits auf eine Verlängerung seines Kontrakts geeinigt haben.

Europa League statt Königsklasse

Der türkische Teamspieler verzichtet damit jedoch auch auf eine Teilnahme an der UEFA Champions League in der kommenden Spielzeit. Während die Roma als Dritter der vergangenen Serie-A-Saison in der "Königsklasse" spielt, ist die "Alte Dame" nach Platz sechs nur in der UEFA Europa League vertreten.

Çelik gehörte dem WM-Kader der Türkei an und ist in zwei der drei Spiele zum Einsatz gekommen.

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