Dominik Prokop hat einen neuen Verein gefunden.

Der ehemalige Austria- und Hartberg-Spieler unterschreibt bei Olympiakos Nikosia auf Zypern. Beim Erstligisten erhält der 29-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf eine weitere Saison.

Zuletzt ist bekannt geworden, dass der offensive Mittelfeldspieler Željezničar Sarajevo nach nur einem halben Jahr wieder verlässt.

Für den bosnischen Hauptstadt-Klub ist Prokop in 15 Spielen zum Einsatz gekommen und hat zwei Tore erzielt.