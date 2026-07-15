Hoffenheim: Schicker und Co. wollen Problem-Stürmer loswerden

Gift Orban soll die TSG 1899 Hoffenheim verlassen.

Das berichten die "Sport Bild" und "Sky" übereinstimmend. Der Nigerianer (23) soll den Klub von Austro-Cheftrainer Christian Ilzer und -Sportdirektor Andreas Schicker demnach "schon für einen Sockelbetrag von rund fünf Millionen“ Euro verlassen dürfen.

Interesse soll es aus Italien und der Türkei geben. Serie-A-Klub US Lecce und Amed Sk aus der Süper Lig sollen konkretes Interesse hinterlegt haben.

Negativschlagzeilen in Italien

Orban war im Jänner 2025 für neun Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden. Es war der erste namhafte Neuzugang, den der Steirer Andreas Schicker verantwortete.

Im vergangenen Sommer wechselte der schnelle Stürmer auf Leihbasis zu Hellas Verona. Mit den Veneziern stieg Orban aus der Serie A ab, verbuchte in 28 Spielen aber sieben Tore und drei Vorlagen.

Abseits des Platzes sorgte der 2002er-Jahrgang im April für Negativschlagzeilen, weil er sich im Anschluss an ein Spiel gegen die AC Milan mit einem Fan prügelte.

Für Hoffenheim, wo Orban noch bis 2029 Vertrag hat, machte er 13 Pflichtspiele und traf dabei viermal.