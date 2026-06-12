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Milan spricht mit anderen Trainern: Glasner bleibt Favorit

Die Zukunft des österreichischen Trainers ist weiter nicht endgültig geklärt. Er bleibt wohl Top-Kandidat, der Klub soll sich aber mit anderen Trainern treffen.

Milan spricht mit anderen Trainern: Glasner bleibt Favorit Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Während ein Wechsel von Ralf Rangnick zu AC Milan immer wahrscheinlicher wird (alle Infos >>>), gibt es wohl auch bezüglich Oliver Glasner gute Nachrichten.

Wie Transfer-Insider Gianluca Di Marzio schreibt, soll der Österreicher weiterhin Favorit bei den "Rossoneri" sein. Eine Entscheidung habe der Klub allerdings noch nicht getroffen.

Milan-Gerüchte: Jetzt spricht Oliver Glasner >>>

Gleichzeitig soll Milan jedoch planen, mit anderen Trainer-Kandidaten zu reden.

Gespräche mit Ex-United-Coach und Jaissle

Am kommenden Wochenende stehen demnach Gespräche mit Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle auf dem Plan. Dabei soll es um die Machbarkeit eines Wechsels von Al-Ahli nach Mailand gehen.

Zudem werde es auch ein Treffen zwischen den Verantwortlichen und Ruben Amorim geben. Der Portugiese ist nach seinem Aus bei Manchester United ohne Verein.

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