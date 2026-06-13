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PSG-Star vor Wechsel in die Premier League?

Der junge Franzose überzeugt in Paris als Flügelstürmer. Nun soll der Offensiv-Star vor einem Wechsel nach London stehen.

PSG-Star vor Wechsel in die Premier League? Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Bradley Barcola zählt zu den besten Flügelstürmern der Welt.

Der erst 23-Jährige war bereits maßgeblich an Paris St. Germains zahlreichen Erfolgen wie den Champions-League-Triumphen 2025 und 2026 beteiligt. Nun könnte er die Pariser aber offenbar laut "Sky"-Informationen im Sommer verlassen.

Vom CL-Sieger zum Finalisten?

Noch vor wenigen Wochen bejubelte PSG gegen den FC Arsenal den CL-Triumph. Doch Barcola war wohl als einziger PSG-Star nur bedingt zufrieden.

Denn der Franzose durfte nicht von Beginn an im Endspiel in Budapest ran. Daraufhin zeigte er sich enttäuscht.

Nun beobachtet offenbar Arsenal den offensiven Topstar. Der Vertrag des Franzosen läuft aber erst 2028 ab. Eine Ablöse würde wohl rund 100 Millionen Euro betragen.

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