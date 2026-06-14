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Medien: Salzburg hat einen neuen Cheftrainer

Was sich bereits in den letzten Tagen angedeutet hat, scheint nun offiziell zu sein. Den Verantwortlichen ist ein Durchbruch bei der Trainersuche gelungen.

Medien: Salzburg hat einen neuen Cheftrainer Foto: © IMAGO / Picture Point
Textquelle: © LAOLA1
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Nach wochenlangen Spekulationen herrscht nun offenbar Gewissheit!

Wie sowohl Fabrizio Romano als auch Florian Plettenberg am späten Samstagabend auf "x" berichten, wird Danny Röhl neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg.

Salzburg zahlt Ablöse

Der 37-jährige Deutsche hat sich in den letzten Tagen als Favorit gegen Mitch Kniat durchgesetzt, jetzt ist wohl ein Durchbruch in den Verhandlungen mit den Glasgow Rangers gelungen. Laut "Sky" fließt eine Ablöse zwischen ein bis zwei Millionen Euro, inklusive Boni.

Für Röhl ist es eine Rückkehr zu Red Bull, agierte der Deutsche bereits unter Ralph Hasenhüttl und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei RB Leipzig.

Zwischen 2019 und 2021 assistierte er Niko Kovac und Hansi Flick beim FC Bayern München. 2020 holte er im Flick-Trainerteam das Triple.

Seit 2023 Cheftrainer

Seit 2023 ist Röhl Cheftrainer, zuerst bei Sheffield Wednesday und seit Oktober 2025 bei den Rangers in Schottland. Dort wurde er in der abgelaufenen Saison Dritter.

In Salzburg will er nun den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen.

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