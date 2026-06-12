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Ist Ex-Real-Coach eine Glasner-Alternative beim AC Milan?

Der Oberösterreicher gilt eigentlich als Favorit, es gibt aber auch Alternativen.

Ist Ex-Real-Coach eine Glasner-Alternative beim AC Milan? Foto: © IMAGO / Michal Fajt
Textquelle: © LAOLA1
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Der AC Milan stellt sich zur kommenden Saison neu auf. Ralf Rangnick soll man laut Medienberichten alle Wünsche erfüllt haben. Der ÖFB-Teamchef könnte nach der WM Technischer Direktor werden >>>

Als Favorit auf den Cheftrainerposten gilt nach wie vor Oliver Glasner. Zuletzt wurde aber auch mit Ruben Amorim und Matthias Jaissle gesprochen >>>

Laut "Gazzetta dello Sport" ist auch Alvaro Arbeloa ein Thema. Der Spanier ersetzte im Frühjahr Xabi Alonso bei Real Madrid, verließ den Klub aber nach einer glücklosen Zeit.

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