Ist Ex-Real-Coach eine Glasner-Alternative beim AC Milan?

Der AC Milan stellt sich zur kommenden Saison neu auf. Ralf Rangnick soll man laut Medienberichten alle Wünsche erfüllt haben. Der ÖFB-Teamchef könnte nach der WM Technischer Direktor werden >>>

Als Favorit auf den Cheftrainerposten gilt nach wie vor Oliver Glasner. Zuletzt wurde aber auch mit Ruben Amorim und Matthias Jaissle gesprochen >>>

Laut "Gazzetta dello Sport" ist auch Alvaro Arbeloa ein Thema. Der Spanier ersetzte im Frühjahr Xabi Alonso bei Real Madrid, verließ den Klub aber nach einer glücklosen Zeit.