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Ist Ex-Real-Coach eine Glasner-Alternative beim AC Milan?
Der Oberösterreicher gilt eigentlich als Favorit, es gibt aber auch Alternativen.
Der AC Milan stellt sich zur kommenden Saison neu auf. Ralf Rangnick soll man laut Medienberichten alle Wünsche erfüllt haben. Der ÖFB-Teamchef könnte nach der WM Technischer Direktor werden >>>
Als Favorit auf den Cheftrainerposten gilt nach wie vor Oliver Glasner. Zuletzt wurde aber auch mit Ruben Amorim und Matthias Jaissle gesprochen >>>
Laut "Gazzetta dello Sport" ist auch Alvaro Arbeloa ein Thema. Der Spanier ersetzte im Frühjahr Xabi Alonso bei Real Madrid, verließ den Klub aber nach einer glücklosen Zeit.