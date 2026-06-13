Milan hat wohl Rangnick-Nachfolger auf der Liste

Die Führungsetage von AC Milan ist weiterhin unbesetzt.

Aktuell gibt es keinen Geschäftsführer, Cheftrainer, Technischen Leiter und Sportdirektor beim einstigen Fußball-Schwergewicht. Zuletzt soll sich Milan außerdem eine Absage von Ralf Rangnick eingehandelt haben.

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Derzeit soll der Klub drei Kandidaten für eine Führungsrolle prüfen: Mit Ramon Planes (Sportdirektor Al-Ittihad) und Devin Ozek (zuletzt Sportdirektor bei Fenerbahce) habe es bereits Gespräche gegeben.

Kein Kommentar zum Gerücht

Darüber hinaus stehe nun auch Markus Krösche, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, auf der Liste von Milan. Das berichten Matteo Moretto und Fabrizio Romano.

Eine Nachfrage vom "kicker" wollte Krösche am Samstag nicht kommentieren.

Der 45-Jährige arbeitet seit 2021 als Sportdirektor bei der Eintracht, führte zuvor die gleiche Position bei RB Leipzig aus. Bei den Sachsen folgte Krösche 2019 übrigens als Sportdirektor auf Ralf Rangnick.

Insbesondere für die Verkäufe von Omar Marmoush und Hugo Ekitike wurde er im letzten Jahr gefeiert. In der vergangenen Saison wurde Frankfurt aber nur Achter in der Bundesliga.

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