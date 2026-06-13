Ralf Rangnick verlängert ÖFB-Vertrag

Die Teamchef-Frage ist über die WM 2026 hinaus geklärt.

Ralf Rangnick bleibt dem ÖFB als Teamchef erhalten.

Der Deutsche verlängert seinen ursprünglich nach der WM 2026 auslaufenden Vertrag bis zur EURO 2028.

Der Kontrakt bindet Rangnick vorerst bis Jahresende 2027. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM 2028 verlängert sich der Vertrag automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland.

Seit 2022 im Amt

Der 67-Jährige heuerte im Sommer 2022 beim österreichischen Verband an, führte die Nationalmannschaft bei der EURO 2024 bis ins Achtelfinale und danach zum ersten WM-Start seit 1998.

Seine bisherige Bilanz: 27 Siege, acht Remis und zehn Niederlagen in 45 Länderspielen.

Pröll: "Von großer Bedeutung"

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll erklärt: "Ich freue mich sehr, dass wir unseren Fans kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft diese großartigen Nachrichten präsentieren können. Es ist ein wichtiges Signal für Geschlossenheit und gemeinsame sportliche Ziele. Die nun geschaffene Klarheit ist insbesondere für die Mannschaft von großer Bedeutung."



Pröll weiter: "Mein besonderer Dank gilt Ralf Rangnick. Dass er sich für Österreich und sein Team entschieden hat, zeigt, welchen Stellenwert dieses Projekt für ihn hat. Es ist für ihn eine echte Herzensangelegenheit."

Sponsoren unterstützten den Verband

Rangnick war zuletzt als Sportchef beim AC Milan im Gespräch, während seiner bisherigen Zeit beim ÖFB hatte unter anderem auch schon der FC Bayern erfolglos um ihn gebuhlt.

Um Rangnick weiter an Bord halten zu können, griffen auch Sponsoren in die Tasche. "Mein persönlicher Dank gilt unseren Sponsoren UNIQA, Raiffeisen, Sporteo und IMMOunited. Ihre Unterstützung hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen können", sagt Pröll.

Der Teamchef selbst wird am späten Abend bei einer Pressekonferenz zu seiner Vertragsverlängerung Stellung nehmen.