Yaya Toure (43) übernimmt erstmals eine Profimannschaft als Cheftrainer!

Der Ivorer wurde am Samstag offiziell von Slovan Bratislava vorgestellt. Beim slowakischen Meister unterschreibt Toure einen Dreijahresvertrag.

Bei seiner ersten Cheftrainer-Station trifft der ehemalige Spieler von Barcelona und ManCity auch auf einen ÖFB-Legionär: Kevin Wimmer.

Der Innenverteidiger, der neun Mal für den ÖFB auflief, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag vor wenigen Wochen.

So lange läuft Wimmers neuer Kontrakt in Bratislava >>>