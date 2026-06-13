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Fix! Yaya Toure wird Cheftrainer von Ex-ÖFB-Teamspieler

Der frühere Topspieler heuert erstmals als Cheftrainer an und trainiert bei seiner ersten Station einen Ex-Rapidler.

Fix! Yaya Toure wird Cheftrainer von Ex-ÖFB-Teamspieler Foto: © IMAGO / Isosport
Textquelle: © LAOLA1
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Yaya Toure (43) übernimmt erstmals eine Profimannschaft als Cheftrainer!

Der Ivorer wurde am Samstag offiziell von Slovan Bratislava vorgestellt. Beim slowakischen Meister unterschreibt Toure einen Dreijahresvertrag.

Bei seiner ersten Cheftrainer-Station trifft der ehemalige Spieler von Barcelona und ManCity auch auf einen ÖFB-Legionär: Kevin Wimmer.

Der Innenverteidiger, der neun Mal für den ÖFB auflief, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag vor wenigen Wochen.

So lange läuft Wimmers neuer Kontrakt in Bratislava >>>

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