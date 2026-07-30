PSG kurz vor Deal mit französischem Nationalspieler

PSG steht kurz vor der Verpflichtung eines weiteren französischen Offensivspielers.

Wie unter anderem Transferjournalist Fabrizio Romano berichtet, sollen sich die Pariser und AS Monaco über einen Transfer von Maghnes Akliouche einig sein.

Demnach seien nur noch letzte Details zu klären. Zwischen dem zweifachen Champions-League-Sieger und Akliouche soll bereits alles geklärt sein.

Der zehnfache französische Nationalspieler wurde bei Monaco ausgebildet. Bei der vergangenen WM kam er auch zu einem Kurzeinsatz für die "Equipe Tricolore".

Barcola-Ersatz?

Der 24-jährige Akliouche, der vor allem am Flügel zuhause ist, könnte beim Haupstadtklub in die Fußstapfen von Bradley Barcola treten.

Barcola soll zuletzt eine Vetragsverlängerung in Paris abgelehnt haben. Daher soll sich der FC Liverpool intensiv um die Dienste des 23-Jährigen bemühen.