Ehemaliger Leipzig-Star-Stürmer unterschreibt in Frankreich

Stürmer Loïs Openda kehrt in die französische Ligue 1 zurück.

Wie am Dienstag vermeldet wird, wird der 26-jährige Belgier von Juventus Turin an Olympique Lyon verliehen. Wie der französische Verein bestätigt, wird eine Leihgebühr von 3,5 Millionen Euro fällig.

Keine Zukunft in Turin

Openda wechselte erst in diesem Sommer für eine Kaufpflicht von 42,75 Millionen Euro nach Turin, davor war der Angreifer von RB Leipzig ausgeliehen.

In Turin soll Openda jedoch keine große Rolle unter Trainer Luciano Spalletti spielen, weshalb man den Belgier sofort weiterverliehen hat. In 34 Spielen gelangen Openda in der vergangenen Saison lediglich zwei Tore.

In Leipzig und Lens einst Toptorjäger

Deutlich erfolgreicher war Openda bei seiner vorherigen Station in Leipzig. Für die "Roten Bullen" erzielte er 41 Tore in 93 Pflichtspielen. In der Saison 2023/24 war er mit 24 Toren Dritter der Bundesliga-Torschützenliste.

Frankreich ist für Openda keine neue Destination. In der Saison 2022/23 war er als Teamkollege von Kevin Danso bei RC Lens einer der besten Torschützen der Ligue 1, erzielte 21 Tore in jener Spielzeit.