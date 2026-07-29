Wechsel nicht gestattet: Stürmer wird "Bullen" erhalten bleiben

Bleibt Edmund Baidoo Red Bull Salzburg erhalten?

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der 20-Jährige nach Belgien zu Club Brügge wechseln könnte (mehr dazu >>>). Das dürfte sich nun aber, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, erledigt haben.

Der Verein soll dem Ghanaer bereits mitgeteilt haben, dass ein Wechsel nicht möglich wäre. Lediglich bei einem unmoralischen Angebot hätte es Überlegungen gegeben, dies soll jedoch nicht der Fall gewesen sein.

Damit wird Baidoo, der noch bis 2029 Vertrag in der Mozartstadt hat, wohl auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga zu sehen sein.

Daghim wohl vor Wechsel

Anders schaut die Lage weiterhin bei Adam Daghim aus. Auch er konnte in der Vorbereitung überzeugen.

Nun soll Andreas Schicker den Spieler zu Hoffenheim lotsen wollen. Eine Einigung zwischen Daghim und dem Verein soll es bereits geben, lediglich die Ablösesumme dürfte die Salzburger noch nicht überzeugen.