CL-Quali: Arnautovic-Doppelpack bei ungefährdetem Aufstieg

Roter Stern Belgrad zieht völlig souverän in die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League ein.

Nachdem mit Muhammed Cham ein ÖFB-Legionär im Hinspiel (4:0) getroffen hatte, netzt im Rückspiel der andere: Marko Arnautovic schnürt sogar einen Doppelpack. Am Ende gewinnen die Serben mit 5:0 in Belgrad (Gesamtscore 9:0).

Mit seinem ersten Saisontor markiert der 37-Jährige den 2:0-Pausenstand (45.+4). Nach einer Stunde erhöht "Arnie" auf 4:0.

In der dritten Qualirunde trifft Roter Stern entweder auf Vikingur Reykjavik oder Hapoel Be'er Sheva.