FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
Larne FC LAM
Endstand
5:02:0 , 3:0
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Aleksandar Katai
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Marko Arnautovic
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Loizos Loizou
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Marko Arnautovic
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Osman Bukari
NEWS
CL-Quali: Arnautovic-Doppelpack bei ungefährdetem Aufstieg
Roter Stern zieht mit dem zweiten Kantersieg gegen Larne souverän in die dritte Qualirunde der "Königsklasse" ein.
Roter Stern Belgrad zieht völlig souverän in die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League ein.
Nachdem mit Muhammed Cham ein ÖFB-Legionär im Hinspiel (4:0) getroffen hatte, netzt im Rückspiel der andere: Marko Arnautovic schnürt sogar einen Doppelpack. Am Ende gewinnen die Serben mit 5:0 in Belgrad (Gesamtscore 9:0).
Mit seinem ersten Saisontor markiert der 37-Jährige den 2:0-Pausenstand (45.+4). Nach einer Stunde erhöht "Arnie" auf 4:0.
In der dritten Qualirunde trifft Roter Stern entweder auf Vikingur Reykjavik oder Hapoel Be'er Sheva.