FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
Larne FC Larne FC LAM
Endstand
5:0
2:0 , 3:0
  • Aleksandar Katai
  • Marko Arnautovic
  • Loizos Loizou
  • Marko Arnautovic
  • Osman Bukari
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CL-Quali: Arnautovic-Doppelpack bei ungefährdetem Aufstieg

Roter Stern zieht mit dem zweiten Kantersieg gegen Larne souverän in die dritte Qualirunde der "Königsklasse" ein.

CL-Quali: Arnautovic-Doppelpack bei ungefährdetem Aufstieg Foto: © IMAGO / MN Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Roter Stern Belgrad zieht völlig souverän in die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League ein.

Nachdem mit Muhammed Cham ein ÖFB-Legionär im Hinspiel (4:0) getroffen hatte, netzt im Rückspiel der andere: Marko Arnautovic schnürt sogar einen Doppelpack. Am Ende gewinnen die Serben mit 5:0 in Belgrad (Gesamtscore 9:0).

Mit seinem ersten Saisontor markiert der 37-Jährige den 2:0-Pausenstand (45.+4). Nach einer Stunde erhöht "Arnie" auf 4:0.

In der dritten Qualirunde trifft Roter Stern entweder auf Vikingur Reykjavik oder Hapoel Be'er Sheva.

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