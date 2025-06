Meister Sturm offenbar an französischem Defensiv-Talent dran

Angelt sich Österreichs Meister Sturm Graz ein vielversprechendes Talent?

Nach Informationen des "Sky"-Journalisten Luca Bendoni soll Ismaël Jabateh ganz oben auf der Liste von Sportdirektor Michael Parensen stehen, weshalb der 18-Jährige schon bald nach Liebenau wechseln könnte.

Bei der AJ Auxerre konnte der Innenverteidiger bereits einige Minuten an Erfahrung für die U19 sammeln, zudem lief der Franzose vier mal in der UEFA Youth League auf.

Sofern der Wechsel des gebürtigen Parisers nach Graz zustande kommt, könnte Jabateh den nächsten Schritt in seiner Karriere vollziehen.

Sturm Graz sign 18yo CB Ismaël Jabateh from Auxerre as part of a top talents recruiting plan by general manager Michael Parensen and technical director Benjamin Schunk. ⭐️🇫🇷🇲🇱 #SKSturm #AJA pic.twitter.com/w1EGhzutYW