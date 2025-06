Gute Außenverteidiger sind rar gesät - kein Wunder, dass die Interessenten für Max Johnston beim SK Sturm Graz regelrecht Schlange stehen.

Zuerst wurde das Interesse von Sporting Braga und dem FC Augsburg publik (zum Nachlesen >>>), danach stiegen mit Ipswich Town, dem HSV, sowie dem FC Southampton und Atalanta Bergamo weitere namhafte Klubs in den Poker um den 21-jährigen Schotten ein.

Auch in Frankreich ist die starke Entwicklung des Rechtsverteidigers nicht unentdeckt geblieben. Laut einer Meldung des schottischen "Sky"-Journalisten Anthony Joseph haben RC Lens und OGC Nizza ihr Interesse am 21-Jährigen beim SK Sturm Graz hinterlegt. Auch der FC Southampton, Atalanta Bergamo und der HSV sollen weiter an einer Verpflichtung interessiert sein.

Der Vertrag von Max Johnston bei den "Blackies" läuft noch bis 2027. Laut "Sky Sport UK" verlangt der österreichische Meister eine Ablöse in Höhe von rund drei Millionen Pfund (3,6 Millionen Euro) für Johnston. Es wird spannend, welcher Verein bereit ist, diese Summe für den Rechtsverteidiger hinzulegen.

