Liefert sich Salzburg ein Transferduell mit Schicker und Freund?

Der FC Red Bull Salzburg hält stets Ausschau nach jungen Talenten. Im internationalen Transfermarkt gilt es aber schnell zu sein. Die vielversprechenden Youngsters sind heiß begehrt.

Das trifft auch auf Verteidiger Liam Claude Kante von NK Lokomotiva Zagreb zu. Der 15-Jährige hat es laut Fabrizio Romano zahlreichen Klubs angetan. Dabei stehe der BVB in der Pole-Position.

Hoffenheim und Bayern ebenso interessiert

Auch der FC Bayern mit dem österreichischen Sportdirektor Christoph Freund signalisiere Interesse, ebenso buhle Andreas Schickers Hoffenheim um den kroatischen U16-Nationalspieler.

Weiters seien der FC Red Bull Salzburg sowie Klubs aus Italien am Verteidiger dran. Kante läuft derzeit für die U17 von Lokomotiva auf. Über die vertragliche Situation des Spielers ist nichts bekannt.