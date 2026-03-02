Die Zukunft von Konrad Laimer bleibt vorerst ungewiss. Der FC Bayern München möchten den 2027 auslaufenden Vertrag verlängern, aktuell gestaltet sich der Deal aber schwierig >>>

Zuletzt wurde der Salzburger mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Laut "Fussballdaten.de" soll der FC Liverpool jetzt konkret in Richtung München Interesse signalisiert haben. 40 Millionen Euro wollen demnach die "Reds" auf den Tisch legen. Die Bayern sollen das Ganze abgeblockt haben, seien gar nicht gesprächsbereit.

Auch Atletico soll dran sein

Erst wenn Laimer selbst einen Wechselwunsch hinterlege, könne das Thema heiß werden. Neben dem englischen Meister soll auch Atletico Madrid vorsichtige Anfragen über Vermittler gestellt haben.

Man darf gespannt sein, wie es im Poker weitergeht. Klar ist: Der deutsche Rekordmeister möchte den ÖFB-Spieler unbedingt halten.