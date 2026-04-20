LASK-Star im Visier von französischem Topklub

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Besonders auf sich aufmerksam gemacht hat Melayro Bogarde. Der Nationalspieler von Suriname könnte im Sommer den nächsten Schritt wagen.

Scouts in Wals-Siezenheim

Wie der Journalist Lorenzo Lepore berichtet, sendeten zuletzt die Klubs Olympique Lyon und Parma für den 23-Jährigen Scouts nach Wals-Siezenheim.

Der gebürtige Niederländer spielte beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Red Bull Salzburg durch. Bogarde wechselte 2024 von der TSG Hoffenheim in die Stahlstadt. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, der Marktwert des 23-Jährigen beträgt 1,5 Millionen Euro.