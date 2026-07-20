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PSG ist sich mit RB-Leipzig-Shootingstar einig

In der abgelaufenen Saison der Deutschen Bundesliga machte Yan Diomandé mit 21 Scorern auf sich aufmerksam, nun soll er sich mit dem Champions-League-Sieger einig sein.

PSG ist sich mit RB-Leipzig-Shootingstar einig Foto: © IMAGO / Jürgen Schwarz
Textquelle: © LAOLA1
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Wie Transferexperte Fabrizio Romano via Plattform "X" berichtet, sollen sich PSG und Yan Diomandé bereits auf die Vertrag-Details geeinigt haben.

Nun liegt es an PSG und RB Leipzig den Deal zu fixieren. Leipzig fordert eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro für den Youngster, der noch bis 2030 mit einem Vertrag ohne Ausstiegsklausel an die Sachsen gebunden ist.

Noch weitere Interessenten

Doch am 19-jährigen Ivorer sind noch weitere Top-Klubs dran. Auch der FC Arsenal zeigt laut Romano großes Interesse an einer Verpflichtung des 14-fachen ivorischen Nationalspielers.

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