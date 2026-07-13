Fix! RB Leipzig leiht Baumgartner-Konkurrent erneut aus

Was sich bereits in den vergangenen Tagen angebahnt hat, ist nun offiziell.

RB Leipzig leiht Offensivspieler Brajan Gruda (22) von Brighton & Hove Albion erneut aus.

Der Deal soll laut "kicker"-Informationen allerdings eine Kaufpflicht beinhalten, die bereits bei einer geringen Anzahl an Einsätzen greifen soll. Das Gesamtpaket aus Leihe und Ablösesumme inklusive Boni soll rund 30 Millionen Euro schwer sein.

Der 19-fache deutsche U21-Nationalspieler wechselt mit der Erfahrung aus 39 Einsätzen in der englischen Premier League nach Leipzig, wo er schon in der vergangenen Rückrunde spielte. Dabei gelangen ihm drei Tore und drei Assists.

Vor seinem Engagement bei Brighton & Hove Albion absolvierte der Linksfuß zudem 30 Bundesliga-Spiele für den 1. FSV Mainz 05, in denen er vier Treffer erzielte und drei weitere vorbereitete.

"Gibt uns noch mehr Möglichkeiten"

"Als sich die Möglichkeit ergeben hat, Brajan jetzt zu leihen, waren wir sofort Feuer und Flamme. Wir haben ihn schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm und hätten ihn 2024 gern nach Leipzig geholt", so Marcel Schäfer, Leipzigs Geschäftsführer Sport.

"Auch danach ist der Kontakt nie abgerissen. Umso glücklicher sind wir jetzt, auch wenn es sich zunächst um eine Leihe handelt. Wir sehen Brajan auf der Acht und der Zehn, wo er uns noch mehr Möglichkeiten gibt", ergänzt er.

Gruda dürfte damit auch in Konkurrenz zu ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner treten, der in der vergangenen Saison ebenfalls auf diesen Positionen zum Einsatz kam.

Der 26-Jährige fällt aktuell allerdings verletzungsbedingt aus, dürfte nach seiner Genesung und einer starken abgelaufenen Saison ohnehin einen Stammplatz sicher haben.