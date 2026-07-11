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Nach WAC-Ausbootung: Ballo wechselt nach Frankreich

Thierno Ballo unterschreibt beim französischen Traditionsklub in der Ligue 2 einen Vertrag bis 2030.

Nach WAC-Ausbootung: Ballo wechselt nach Frankreich Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Thierno Ballo verlässt den Wolfsberger AC.

Nach der Causa um die Ausbootung des Offensivspielers inklusive Einschalten des VdF (Alle Infos >>>) wechselt der 24-Jährige nun zum französischen Traditionsklub AS Saint-Etienne.

Beim ehemaligen Rekordmeister Frankreichs erhält der einfache ÖFB-Internationale einen Vertrag bis Sommer 2030. Bei "Les Verts" wird Ballo zukünftig die Nummer acht tragen.

Medienberichten zufolge soll der WAC rund drei Millionen Euro Ablöse für den österreichischen Offensivspieler kassieren.

Ballo verpasste mit Millwall Premier-League-Aufstieg im Playoff

Der Österreicher mit ivorischen Wurzeln hat unter anderem in den Jugendabteilungen vom LASK, Bayer Leverkusen und Chelsea gespielt. 2021 kehrte er per Leihe zu Rapid nach Österreich zurück, ehe ihn der WAC im Jahr darauf ablösefrei von den "Blues" holte.

Für die Lavanttaler kam Ballo auf 110 Pflichtspiele, in denen er 33 Treffer erzielte und 18 Assists lieferte.

In der vergangenen Saison ist der Linksaußen an den Millwall FC ausgeliehen gewesen. Für die "Lions" ist er 35 Mal aufgelaufen und hat ein Tor erzielt und sieben weitere Treffer vorbereitet.

Im Playoff ist Millwall schlussendlich am späteren Aufsteiger Hull City gescheitert.

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