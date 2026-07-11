SV Ried: Neuer Stürmer dürfte von Stade Reims kommen

Die SV Ried wird auf der Suche nach einem Nachfolger für Kingstone Mutandwa wohl in der zweiten französischen Liga fündig.

Wie "Onze Mondial" berichtet, sei der Wechsel von Pape Sissoko nach Ried bereits beschlossene Sache.

Laut dem Medium leihen die Innviertler den 20-jährigen Mittelstürmer von Stade Reims aus. Allerdings soll der Leihvertrag auch eine Kaufpflicht in Höhe von 750.000 Euro beinhalten.

Rückkaufklausel im Deal verankert?

Nach Ende seiner Leihe soll Sissoko in Ried für zwei weitere Jahre unterschreiben, so das Medium. Allerdings will "Onze Mondial" auch von einer Rückkaufklausel wissen, die sich Stade Reims gesichert haben soll.

Am Sonntag werde Sissoko zum Medizincheck erwartet.

Der 1,87 Meter große Stürmer aus Mali kickt seit 2024 für Stade Reims, absolvierte unter anderem auch zwei Spiele in der Ligue 1. Zuletzt war Sissoko jedoch zwei Mal verliehen. Erst zu Debrecen nach Ungarn, dann zu AS Nancy in die Ligue 2, wo er vier Einsätze verbuchen konnte.